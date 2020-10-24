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Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 11:06 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz bir ay içerisinde PKK/KCK Terör Örgütü mensuplarına yönelik icra edilen operasyonlar neticesinde yurt içinde 53, yurt dışında 66 olmak üzere toplam 119 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi. Açıklamada ayrıca, Azerbaycan'a verilen desteğin devam edeceği vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli açıklamalar

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gündeme ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Geçtiğimiz bir ay içerisinde PKK/KCK Terör Örgütü mensuplarına yönelik icra edilen operasyonlar neticesinde yurt içinde 53, yurt dışında 66 olmak üzere toplam 119 terörist etkisiz hale getirilmiştir

Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili olarak, Oruç Reis sismik araştırma gemimiz, kıta sahanlığımız içerisinde daha önceden belirlenen program dahilinde 12 Ekim'de başladığı faaliyetlerine 27 Ekim tarihine kadar devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Oruç Reis araştırma gemimize refakat ve koruma görevi icra edilmektedir.

Son 1 ayda dış kaynaktan 215 subay, 611 sözleşmeli er olmak üzere toplamda 826 personel temin edilerek Türk Silahlı Kuvvetleri saflarına katılmıştır. Böylelikle, 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra muvazzaf subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş/er olmak üzere yaklaşık 103.000 personel temin edilmiştir.

30 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında İspanya, Romanya, Bulgaristan, Pakistan, İtalya ve Amerika Birleşik Devletlerinin katılımıyla denizaltılara karşı hava/su üstü ve denizaltı iş birliği ve ileri seviyede koordineli Denizaltı Savunma Harbi eğitimi sağlamak ve ilgili NATO usullerini denemek maksadıyla Mavi Balina-2020 Tatbikatı icra edilecektir.

Bölgede barış ve istikrarın tesisi için, Ermenistan bu terörist ve paralı askerleri geri göndermeli, saldırılarına ve Azerbaycan topraklarındaki haksız işgaline son vermelidir. Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin haklı davasında bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da yanlarında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz.

Ayrıntılar gelecek...

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