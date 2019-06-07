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Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Pençe Harekatı' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 15:29 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, tespit edilen terör örgütü PKK’ya ait mağara ve sığınaklarda çok sayıda mühimmat, EYP düzenekleri, EYP yapımında kullanılan malzemeler ile gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı’nda çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında, terör örgütü PKK’ya ait iki mağara ve kadın teröristler tarafından kullanıldığı anlaşılan bir sığınak tespit edildi.

Mağaralarda ve sığınakta; 470 adet 12.7 mm. mühimmat, kullanıma hazır durumda 10 EYP düzeneği, 2 çuval EYP için hazırlanmış pil blokları, 34 adet fünye, patlayıcı yapımında kullanılabilecek 4 varil Amonyum Nitrat, 6 el telsizi, 10 gaz maskesi, 48 jelikan (20 litrelik) benzin, güç kaynağı 3 akü, çok sayıda jeneratör kablosu, 2 paratoner, 300 metre bakır tel, 650 metre elektrik kablosu, 1 çanta sıhhiye malzemesi (serum kiti batıcon gazlı bez serum ağrı kesiciler turnike enjeksiyon) ile örgütsel dokümanın yanında çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ayrıca araziye saklanmış olarak 10 kutu (toplam 400 adet) 14.5 mm. doçka mühimmatı ele geçirildi. Malzemeler METİ Timi tarafından kontrollü patlama ile imha edilerek kullanılmaz hale getirildi.


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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Pençe harekatı

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