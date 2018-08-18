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Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika bedelli askerlik açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 18:17 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, 'Bedelli askerlik hizmeti kapsamında dün itibarıyla 357 bin 350 kişi müracaatta bulundu. Müracaat sürecini tamamlamış yükümlülerden yaklaşık 12 bin kişi, planlı üç celp döneminden ilki olan 15 Eylül'de birliklerine sevk edilecek. ' açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik hizmeti kapsamında dün itibarıyla 357 bin 350 kişi müracaatta bulunduğunu açıkladı. Eğitimler Kara, Deniz, ve Hava Kuvvetlşeri ile Jandarma Genel Komutanlığı'nda yapılacak.

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