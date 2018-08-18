Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik hizmeti kapsamında dün itibarıyla 357 bin 350 kişi müracaatta bulunduğunu açıkladı. Eğitimler Kara, Deniz, ve Hava Kuvvetlşeri ile Jandarma Genel Komutanlığı'nda yapılacak.

