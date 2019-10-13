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Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'terör örgütünün gerçek yüzü' başlığıyla itirafçı paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 17:59 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, "İşte terör örgütünün gerçek yüzü! Fırat’ın doğusunda PKK/PYD-YPG terör örgütünce kandırılarak örgüte katılan ve zorla eline silah verilen gençler Mehmetçiğin merhametine sığındı" başlığı bir görüntü paylaştı.

Mehmetçiğe sığınan söz konusu genç, ifadesinde, "Köyden Haseke'ye babamın tedavisi için gidiyorduk, PKK terör örgütü mensupları yolda önümüzü kestiler, 'Ya bize katılırsın ya da seninle babanı burada öldürürüz' dediler ve beni zorla aralarına aldılar" dedi.

Bakanlık Twitter hesabından, Fırat'ın doğusunda başarıyla süren Barış Pınarı Harekâtı kapsamında teslim olanlardan birinin görüntüsünü paylaştı. "İşte terör örgütünün gerçek yüzü! Fırat’ın Doğusunda PKK/PYD-YPG terör örgütünce kandırılarak örgüte katılan ve zorla eline silah verilen gençler Mehmetçiğin merhametine sığındı" başlığı ile paylaşılan görüntüde Mehmetçiğe sığınanın anlattıkları, örgütün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı.

"PKK DOMUZLARIYLA SAVAŞAN GENÇLERE SESLENİYORUM..."

İfadede anlatılanlar şöyle:

"Köyden Haseke'ye babamın tedavisi için gidiyorduk, PKK terör örgütü mensupları yolda önümüzü kestiler, 'Ya bize katılırsın ya da seninle babanı burada öldürürüz' dediler ve beni zorla aralarına aldılar. Beni Resulayn'a götürüp bana silah ve mühimmat verdiler. Türk askeri sınıra girdiği vakit kendimi Türk askerlerine teslim ettim. Teslim olduktan sonra Türk askeri bize çok iyi bir muamele uyguladı. Bizi yedirip içirdiler. PKK domuzlarıyla savaşan gençlere sesleniyorum, gelsinler ve kendilerini Türk askerine teslim etsinler." (DHA)

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