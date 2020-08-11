Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni açıklama: Mîsâkımız Mavi Vatanımızdır

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şanlı tarihimizden, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Mîsâkımız Mavi Vatanımızdır."

Şanlı tarihimizden, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Mîsâkımız Mavi Vatanımızdır. ????????#MSB #TSK pic.twitter.com/UrOCkGCXLC — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 11, 2020



