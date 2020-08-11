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  4. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni açıklama: Mîsâkımız Mavi Vatanımızdır

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni açıklama: Mîsâkımız Mavi Vatanımızdır

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2020 20:47 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı Doğu Akdeniz tartışmaları sonrası dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar korumakta kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni açıklama: Mîsâkımız Mavi Vatanımızdır

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şanlı tarihimizden, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Mîsâkımız Mavi Vatanımızdır."


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