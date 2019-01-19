Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni askerlik sistemi açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada; "FETÖ ile mücadele kapsamında 15 bin 213 personel ihraç edildi, 6 bin 838 personel hakkında adli, idari işlem sürüyor" denildi.

Son 1 yılda 74'ü lider kadrodan 2442 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ



Milli Savunma Bakanlığı, yeni askerlik sistemine yönelik çalışmalarda sona gelindiğini, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulacağını açıkladı. Açıklamada TSK'nın tamamının uzman askerlerden oluşmasının kültür ve değerlerle uyuşmadığı da vurgulandı.

