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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yürek ısıtan paylaşım!

11.02.2023 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Adıyaman'ın bir köyüne helikopterle yardım götüren Mehmetçiğin küçük bir çocukla yürekleri ısıtan anlarını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yürek ısıtan paylaşım!

MSB, depremden etkilenen bölgelerdeki köylere ulaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Adıyaman'ın bir köyüne yardım götüren helikopterdeki Mehmetçik, küçük bir depremzedeye de yardım ulaştırdı.

Bakanlığın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adıyaman'ın bir köyüne yardım götüren Mehmetçiğimiz, küçük bir kardeşimize milletimizin emanetini teslim ediyor" ifadeleri kullanıldı. (DHA)


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