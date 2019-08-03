Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131: "Pen\u00e7e Harek\u00e2t\u0131 ile koordineli olarak Irak\u2019\u0131n kuzeyindeki Haftanin b\u00f6lgesine d\u00fczenlenen hava harek\u00e2t\u0131 ile 6 PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6rist daha etkisiz hale getirildi."2003'ten beri ar\u0131yorlard\u0131! \u00d6yle bir bulu\u015fa imza att\u0131lar ki...Karako\u00e7an'da otomobil \u015farampole devrildi: 6 yaral\u013115 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ocuk kasadan paralar\u0131 al\u0131p ka\u00e7t\u0131
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