Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekâtı kapsamında Komandolar Hakurk’ta PKK’lı teröristlerin inlerinde, 8 bölmeli bir sığınakta bulunan EYP malzemeleri, tuzaklı EYP’ler, roket mühimmatları ve çok miktarda yaşam malzemesi imha edildi."

