Milli Savunma Bakanlığı: Resulayn kontrol altına alındı

Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) bir yetkilisi ise Resulayn için mücadelenin sürdüğünü belirtti.Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna Çarşamba günü başlattığı askeri harekâtta bu sabah sınırdaki Resulayn kentinin merkezinde kontrolün sağlandığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı” ifadesini kullandı.

Demirören Haber Ajansı (DHA) da, Fırat'ın doğusuna yönelik askeri harekâtta Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu askerleri tarafından Ceylanpınar'ın karşısındaki Resulayn sınır kapısının ele geçirildiğini duyurdu. Şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgede, sınırı aşan üç havan mermisi Ceylanpınar Devlet Hastanesi bahçesi ile jandarma karakolu yakınlarına düştü. Saldırıda yaralanan olmadığı belirtildi. DHA, Suriye Milli Ordusu güçlerinin Cumartesi sabahı itibarıyla Resulayn şehir merkezinde kontrolü sağladığını duyurdu.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk birliklerinin Resulayn'ın kent merkezine girdiğini teyit etti ancak çatışmaların sürdüğünü açıkladı.

Omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) bir yetkilisi ise Reuters'a yaptığı açıklamada, Türk birliklerinin Resulayn'da henüz kontrolü sağlamadığını, Resulayn için mücadelenin sürdüğünü belirtti.

DW, DHA, AFP,Reuters/JD,TY

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