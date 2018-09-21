Erdoğan'ın ABD programının detayları belli oldu! Trump'la görüşecek mi?
İstanbul'da az önce düğmeye basıldı! Operasyon başladı, giriş çıkışlar tutuldu
MHP'li milletvekili Cemal Enginyurt: AK Parti'yi sandığa gömelim
MSB'den önemli 'İdlib' açıklaması
Erzurum'da kaybolan kadın ayı ve kurt saldırısından gizlenerek kurtuldu
İbrahim Kalın'dan çok önemli operasyon açıklaması: Her an, her şey olabilir
30 yıldır dışarı adım dahi atamıyor!
Anoreksiya hastası kadın sadece 17 kilo!
E-posta ile gelen büyük tuzak
Kaza sonrası hurdaya çıkan Ferrari'yi alıp bakın ne yaptı
Yankesiciden polislere: Ben yapacağım ki siz de görevinizi yapacaksınız
DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!
Telefon almadan mutlaka bakın! İşte dünyanın en çok satan telefon markaları
Okuyucu Yorumları 0 yorum