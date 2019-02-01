IHAAW201408-GEN/01-02-2019

- Milli Savunma Bakanlığı son 1 hafta içinde icra edilen operasyonlarda en az 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini, teröristler tarafından kullanılan 38 silah mevzii, sığınak, barınak, mağara ve depo imha edildiğini açıkladı.

01.02.2019 20:14:08 TSI

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