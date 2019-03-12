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Milli Savunma Bakanlığı: “Son bir ayda biri gri listede olmak üzere toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi”

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 16:06 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, son bir ay içerisinde PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda biri gri listede olmak üzere toplam 54 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Milli Savunma Bakanlığı’nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, son bir ay içerisinde PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda biri gri listede olmak üzere toplam 54 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı’nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, bilgi veren Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, son bir ay içerisinde PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda biri gri listede olmak üzere toplam 54 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Aktop, operasyonlarda, 28 silah, 4 ağır silah, 35 bin 823 hafif silah mühimmatı, 650 kilogram patlayıcı madde ile 55 el bombasının ele geçirildiğini, 44 adet El Yapımı Patlayıcının (EYP) da imha edildiğini açıkladı. Ayrıca, teröristler tarafından kullanılan 204 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve deponun kullanılmaz hale getirildiğini belirten Aktop, bu operasyonlar neticesinde PKK/KCK terör örgütünün hareket ve eylem kabiliyetlerinin önemli ölçüde kısıtlandığını kaydetti.
FETÖ ile mücadelenin de kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Aktop, “Bu çerçevede yürütülen soruşturmalar neticesinde 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar 15 bin 621 personel hakkında ihraç işlemi yapılmış, 6 bin 486 personel hakkında ise adli/idari işlem devam etmektedir” dedi.
Yeni askerlik sistemine ilişkin de önemli açıklamalarda bulunan Aktop, şunları söyledi:
“Çalışmalarımız diğer kurumlarla koordineli olarak devam etmektedir. TSK’nın rütbeli personel ihtiyacına yönelik olarak, istekli lisans ve lisansüstü mezunu yükümlülerden ihtiyaç kadarının yedek subay, istekli MYO mezunu yükümlülerden ihtiyaç kadarının ise yedek subay olarak istihdamı, bu personelin 2 ayı temel ve sınıf eğitimi, 10 ayı kıta hizmeti olmak üzere toplam 12 ay süre ile TSK’da görev yaparak terhis olması, personeli temel ve sınıf eğitimi süresince harçlık, kıta hizmeti süresince maaş verilmesi, söz konusu personelden istekli olanlara temin faaliyetlerinde ilave puan verilmek suretiyle subay ve astsubay imkanı tanınması benimsenmiştir. TSK’nın erbaş ve er ihtiyacına yönelik olarak, lise ve altı mezunu yükümlülerin er ve erbaş olarak istihdamı, bu personelin 1 ayı temel askerlik eğitimi, 5 ayı kıta hizmeti olmak üzere toplam 6 ay süre ile TSK’da görev yaparak terhis olması, ayrıca, 6 aylık süre sonunda kadro, istek ve tercih durumu dikkate alınarak personelin ilave 6 ay süre ile maaşlı istihdamı, 12 aylık hizmetini tamamlayan personelden istekli olanlara, temin faaliyetlerinde ilave puan verilmek suretiyle uzman erbaş ve sözleşmeli er ve erbaş olma imkanı tanınması benimsenmiştir. Bedelli askerliğe yönelik olarak, uygulamanın, TSK’nın ihtiyaçları doğrultusunda sürekli hale getirilmesi, tüm yükümlülerin bedelli askerliğe başvurma imkanına sahip olması, ancak talebin, belirlenen kontenjanları aşması halinde, bedelli askerlikten faydalanacakların kura ile belirlenmesi, tüm yükümlülere 1 aylık temel askerlik eğitimi verilmesi benimsenmiştir. Dövizle askerlik hizmetine yönelik, mevcut uygulamaya devam edilmesi, döviz tutarının belirlenecek bedelli askerlik ücreti ile eşitlenmesi esası benimsenmiştir. Sistemin özendirilerek sürekliliğin sağlanması bakımından, askerlik hizmeti esnasında, harçlık-maaş, ücretsiz toplu taşıma, muhtaç ailelere yardım (asgari ücret) ve TSK’ya personel temininde ilave puan, askerlik hizmeti sonrasında, hizmet borçlanması, öğrenim kredisi, askerlik sonrası iş kurmaları için destek, hizmet süresi kadar sağlık sigortası vebenzeri özlük haklarına ilişkin yasal / idari düzenleme yapılması planlanmaktadır. Yapılan çalışmayla birlikte askerlik erteleme süreleri de gözden geçirilmiştir. Bu kapsamda, erteleme süreleri, lise eğitimi için 29’dan 22 yaşa (meslek liseleri için pozitif ayrımcılık güdülerek 25 yaşa), MYO ve lisans eğitimi için 29’dan 28 yaşa, lisansüstü eğitim için 35’ten 32 yaşa, doktora ve tıp eğitimi için 35 yaşın muhafazası, sporcular için ise 38’den 35 yaşa indirilmesi öngörülmüştür. Çalışmaların, Cumhurbaşkanlığına arz edilmesini ve burada değerlendirilmesini müteakip Nisan ayı içerisinde Meclis gündemine gelmesi öngörülmektedir.”

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