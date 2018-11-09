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Milli Savunma Bakanlığı: Son bir haftada 17 terörist etkisiz hale getirildi (1) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 17:37 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada yurt içinde ve dışında  yapılan operasyonlarda, 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada yurt içinde ve dışında yapılan operasyonlarda, 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada terörle mücaleye ilişkin şu ifadelere yer verildi: "02 - 08 Kasım tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Diyarbakır, Hakkâri, Tunceli, Muş ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edildi. İcra edilen operasyonlarda; Yurt içinde ve dışında 17 terörist etkisiz hale getirildi. Beş adet piyade tüfeği, bir adet AT-4, bir adet AT-13, bir adet RPG-7 roketatar silahı, 14 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 109 kg amonyum nitrat, 24,250 kg C-4 patlayıcı madde, 19 adet el bombası, 4 adet muhtelif telsiz, 165 adet fünye ele geçirildi ve 33 adet el yapımı patlayıcı imha edildi. Teröristler tarafından kullanılan 71 adet silah mevzii, sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi" denildi.

"BEDELLİ ASKERLİKLE İLGİLİ 633 BİN 844 KİŞİ BAŞVURUSUNU TAMAMLADI"
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, bedelli askerlikle ilgili son müracaat tarihi olan 3 Kasım 2018 itibariyle 633 bin 844 kişi başvurusunu tamamladı bilgisine de yer verildi.

ANKARA (DHA)

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