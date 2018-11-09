HABER

Milli Savunma Bakanlığı: Son bir haftada 17 terörist etkisiz hale getirildi (1) 

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 17:39 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada yurt içinde ve dışında  yapılan operasyonlarda, 17 terörist etkisiz hale getirildi.

ANKARA (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada yurt içinde ve dışında yapılan operasyonlarda, 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada terörle mücaleye ilişkin şu ifadelere yer verildi: "02 - 08 Kasım tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Diyarbakır, Hakkâri, Tunceli, Muş ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edildi. İcra edilen operasyonlarda; Yurt içinde ve dışında 17 terörist etkisiz hale getirildi. Beş adet piyade tüfeği, bir adet AT-4, bir adet AT-13, bir adet RPG-7 roketatar silahı, 14 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 109 kg amonyum nitrat, 24,250 kg C-4 patlayıcı madde, 19 adet el bombası, 4 adet muhtelif telsiz, 165 adet fünye ele geçirildi ve 33 adet el yapımı patlayıcı imha edildi. Teröristler tarafından kullanılan 71 adet silah mevzii, sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi" denildi.

"BEDELLİ ASKERLİKLE İLGİLİ 633 BİN 844 KİŞİ BAŞVURUSUNU TAMAMLADI"
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, bedelli askerlikle ilgili son müracaat tarihi olan 3 Kasım 2018 itibariyle 633 bin 844 kişi başvurusunu tamamladı bilgisine de yer verildi.

PARTNER11.11’in mucidi Aliexpress’in çılgın indirimlerine hazır olun!11.11’in mucidi Aliexpress’in çılgın indirimlerine hazır olun!
5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma
Evinde çelik yelek ve silah bulunan uyuşturucu satıcılarına tutuklamaEvinde çelik yelek ve silah bulunan uyuşturucu satıcılarına tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

CHP'li Öztürk Yılmaz'dan parti yönetimine sert eleştiri

CHP'li Öztürk Yılmaz'dan parti yönetimine sert eleştiri

KOSGEB'den destek aldı, Avrupa'ya ısıtmalı mont sattı

KOSGEB'den destek aldı, Avrupa'ya ısıtmalı mont sattı

Oyunculuğu bırakan Özgü Namal eşek peyniri satacak

Oyunculuğu bırakan Özgü Namal eşek peyniri satacak

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Ünlü doktor Salih Mertan intihar etti!

Ünlü doktor Salih Mertan intihar etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

İnanılmaz olay! ''Cenazemizi gönderin cenazenizi alın''

İnanılmaz olay! ''Cenazemizi gönderin cenazenizi alın''

Kayıpşehir'den Urartu kalıntıları çıktı

Kayıpşehir'den Urartu kalıntıları çıktı

Ofis basıp dehşet saçan kızlar hakimin kararıyla yıkıldı

Ofis basıp dehşet saçan kızlar hakimin kararıyla yıkıldı

Eşi ve çocukları tarafından vahşice öldürüldü! Tüyler ürperten ayrıntı

Eşi ve çocukları tarafından vahşice öldürüldü! Tüyler ürperten ayrıntı

Okul basan polisten şoke eden iddia! ‘Gel bakalım buraya sana tecavüz eden kim’

Okul basan polisten şoke eden iddia! ‘Gel bakalım buraya sana tecavüz eden kim’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.