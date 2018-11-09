Milli Savunma Bakanlığı: Son bir haftada 17 terörist etkisiz hale getirildi 

"Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Geçtiğimiz süreç içerisinde (02-08 Kasım 2018), PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Diyarbakır, Hakkâri, Tunceli, Muş ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edilmiştir. İcra edilen operasyonlarda; yurt içinde ve dışında 17 terörist etkisiz hale getirilmiş, 5 adet piyade tüfeği, bir adet AT-4, bir adet AT-13, bir adet RPG-7 roketatar silahı, 14 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 109 kilogram amonyum nitrat, 24,250 kilogram C-4 patlayıcı madde, 19 adet el bombası, 4 adet muhtelif telsiz, 165 adet fünye ele geçirilmiş ve 33 adet el yapımı patlayıcı imha edilmiştir. Teröristler tarafından kullanılan 71 adet silah mevzii, sığınak ve depo kullanılamaz hale getirilmiştir."

Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan yazılı açıklamada, bedelli askerlikle ilgili son müracaat tarihi olan 3 Kasım 2018 itibariyle 633 bin 844 kişi başvurusunun tamamlandığı ifade edildi.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son bir haftada yurt içinde ve dışında yapılan operasyonlarda 17 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

'SALDIRILARA ANINDA KARŞILIK VERİLMEKTEDİR'

Açıklamanın devamında hudut güvenliği ve alınan tedbirlerin artırıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verilldi:

"Hudut birliklerimize yönelik her türlü taciz ve saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde tereddütsüz olarak anında karşılık verilmektedir. PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, 6,5 kilogram uyuşturucu, 40 litre kaçak akaryakıt, 30 bin 342 paket kaçak sigara ve 18 adet cep telefonu ve ele geçirilmiştir. Sınır kontrolleri kapsamında etkin tedbirler alınmaya devam edilmektedir. Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır."

'2 BİN 15 KİLOMETREKARELİK ALAN KONTROL ALTINDA'

Açıklamada Fırat Kalkanı Harekâtı'yla ilgili ise şu ifadelere yer verildi:

"Hudut güvenliğini tesis etmek, DEAŞ Terör Örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak maksadıyla icra edilen Fırat Kalkanı Harekâtında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2 bin 15 kilometre karelik alan kontrol altına alınmıştır. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD-YPG terörist unsurlarının Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır."