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  4. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı! Denetim tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı! Denetim tamamlandı

06.08.2022 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından, İstanbul'un kuzeyinde demirleyen ve Ukrayna'dan İrlanda'ya 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başarıyla tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı! Denetim tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından, İstanbul'un kuzeyinde demirleyen ve Ukrayna'dan İrlanda'ya 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başarıyla tamamlandı. Gemi seyrine devam edecek." denildi.

4 GEMİNİN UKRAYNA LİMANLARINDAN ÇIKIŞI PLANLANDI

MSB'den yapılan bir diğer açıklamada "Yarın 1’i Odessa’dan, 3’ü Çernomorsk’tan olmak üzere 4 geminin Ukrayna limanlarından çıkışı, 1 boş geminin ise Ukrayna limanlarına girişi planlanmıştır. Sevkiyatlar için hazırlık ve koordinelere devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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