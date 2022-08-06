Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı! Denetim tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından, İstanbul'un kuzeyinde demirleyen ve Ukrayna'dan İrlanda'ya 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başarıyla tamamlandı. Gemi seyrine devam edecek." denildi.

Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından, İstanbul’un kuzeyinde demirleyen ve Ukrayna’dan İrlanda’ya 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başarıyla tamamlandı. Gemi seyrine devam edecek. pic.twitter.com/GEF2FQSqPA — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2022

4 GEMİNİN UKRAYNA LİMANLARINDAN ÇIKIŞI PLANLANDI

MSB'den yapılan bir diğer açıklamada "Yarın 1’i Odessa’dan, 3’ü Çernomorsk’tan olmak üzere 4 geminin Ukrayna limanlarından çıkışı, 1 boş geminin ise Ukrayna limanlarına girişi planlanmıştır. Sevkiyatlar için hazırlık ve koordinelere devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

