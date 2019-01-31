IHAAW144058-SIY/31-01-2019

- Milli Savunma Bakanlığı: “Suriye’de son dönem yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere Milli Savunma Bakanlığından Rusya Federasyonuna gönderilen heyet temaslarına başladı.”

31.01.2019 14:40:58 TSI

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