Milli Savunma Bakanlığı: Tel Abyad'daki bombalı saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti

Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı sonrası Türk ordusu ve Türkiye destekli Suriyeli muhaliflerin kontrolüne geçen kuzey Suriye'deki Tel Abyad ilçesine bağlı Sülük köyünde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı, saldırıyla ilgili açıklama yaparak 8 sivilin hayatını kaybettiğini, bir sivilin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlık, PKK ve YPG'nin düzenlediğini söylediği saldırıda ölenlerin birinin kadın, birinin de çocuk olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu:

https://twitter.com/tcsavunma/status/1209127960789372928?s=20

Tel Abyad, Suriye'de savaşın başlamasının ardından önce muhalif grupların, ardından IŞİD'in kontrolüne geçmişti.

Haziran 2015'ten Ekim 2019'a kadar YPG kontrolünde olan bölgeye, 13 Ekim'de Türk ordusu ve silahlı Suriyeli muhalifler girdi.

ABD ile Türkiye arasında 17 Ekim'de varılan mutabakatla Tel Abyad, Türkiye'nin sorumlu olacağı ve Türk ordusunun görev yapacağı "güvenli bölge" kapsamına alınmış, ilçedeki YPG'liler silahlarıyla birlikte güneye çekilmişti.