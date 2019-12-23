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Milli Savunma Bakanlığı: Tel Abyad'daki bombalı saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti

23.12.2019 22:05 | Son Güncelleme

Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı sonrası Türk ordusu ve Türkiye destekli Suriyeli muhaliflerin kontrolüne geçen kuzey Suriye'deki Tel Abyad ilçesine bağlı Sülük köyünde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı, saldırıyla ilgili açıklama yaparak 8 sivilin hayatını kaybettiğini, bir sivilin de yaralandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı: Tel Abyad'daki bombalı saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti

Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı sonrası Türk ordusu ve Türkiye destekli Suriyeli muhaliflerin kontrolüne geçen kuzey Suriye'deki Tel Abyad ilçesine bağlı Sülük köyünde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı, saldırıyla ilgili açıklama yaparak 8 sivilin hayatını kaybettiğini, bir sivilin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlık, PKK ve YPG'nin düzenlediğini söylediği saldırıda ölenlerin birinin kadın, birinin de çocuk olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu:

https://twitter.com/tcsavunma/status/1209127960789372928?s=20

Tel Abyad, Suriye'de savaşın başlamasının ardından önce muhalif grupların, ardından IŞİD'in kontrolüne geçmişti.

Haziran 2015'ten Ekim 2019'a kadar YPG kontrolünde olan bölgeye, 13 Ekim'de Türk ordusu ve silahlı Suriyeli muhalifler girdi.

ABD ile Türkiye arasında 17 Ekim'de varılan mutabakatla Tel Abyad, Türkiye'nin sorumlu olacağı ve Türk ordusunun görev yapacağı "güvenli bölge" kapsamına alınmış, ilçedeki YPG'liler silahlarıyla birlikte güneye çekilmişti.

2 Kasım'da Pazar yerinde düzenlenen bombalı saldırıda 13 sivil hayatını kaybetmiş; 30 Kasım'daki başka bir bombalı araçlı saldırıda da yaralananlar olmuştu. Milli Savunma Bakanlığı, iki saldırıdan sonra da PKK'nın sorumlu olduğuna dair açıklama yapmıştı.

Ankara, 500'den fazla Suriyelinin Türkiye'den gönüllü olarak "güvenli bölge"ye döndüğünü söylüyor.

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