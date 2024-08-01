MSB: Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil, son 1 haftada 67 terörist etkisiz hale getirildi

Millî Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından hem Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı icraatleri aktardı hem de gündeme dair bazı önemli bilgiler paylaştı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Komuta Kademesi’nin şekillendiği 2024 yılı Yüksek Askerî Şûra toplantısının Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bugün yapılacağını hatırlatan Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını müteakip önümüzdeki saatlerde açıklanacak Yüksek Askerî Şûra kararlarının devletimize, milletimize ve Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını dilediğini söyledi.

‘‘SON BİR HAFTARA 67 TERÖRÜST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ’’

Toplantıda aktarılan önemli notlar ise şu şekildeydi;

‘‘Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarında gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla; Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil, son bir haftada 67, 1 Ocak’tan bugüne kadar ise 1.588 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Asos’ta bulunan terör hedeflerine yönelik 26 Temmuz’da icra edilen hava harekâtıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 25 hedef başarıyla imha edilmiştir. İcra edilen hava harekâtında azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir.

Öte yandan, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Terör yuvalarına kilit vurmaya kararlılıkla devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlere ait 6 adet mağara/tünel tespit etmiştir. Tespit edilen mağara/tüneller dâhil arama-tarama faaliyetlerinde çok sayıda; el ve sis bombası, mayın/el yapımı patlayıcı; havan, uçaksavar ve makineli tüfek mühimmatı ile yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.’’

HUDUTLARDA 310 KİŞİ YAKALANDI

Hudutlarda yoğun, etkin ve dinamik tedbirlerle çok yönlü güvenliğin sağlandığını ifade edilen toplantıda şunlara değinildi;

Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5’i terör örgütü mensubu olmak üzere 310 şahıs yakalanmış, 916 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 412’ye, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 66 bin 975’e yükselmiştir. Ayrıca, son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 30 kilogramdan fazla uyuşturucu ele geçirilmiştir.

24 Temmuz’da Deniz Kuvvetlerimize ait insansız hava aracı ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında; Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik botunun Sisam Adası’nın kuzeydoğusunda Kuşadası Kadınlar Denizi mevkiinin batısında kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan bir botu bıraktığı tespit edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığımız bilgilendirilerek söz konusu göçmenlerin kurtarılması sağlanmıştır.

İSRAİL’İN SALDIRILARI ÇATIŞMALARIN YAYILMA RİSKİNİ ARTIRIYOR

Uluslararası toplumun çağrısına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2735 sayılı Kararı’na rağmen İsrail’in bölgemizi daha büyük felaketlere sürükleme riski taşıyan haksız ve hukuksuz uygulamalarını, masum sivilleri hedef alan insanlık dışı saldırılarını ve katliamlarını sürdürdüğü belirtilen toplantıda, İsrail’in Gazze’ye saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 40 bine yaklaştığını ifade etti.

Ayrıca, toplantıda konu hakkında şunları söyledi;

‘‘Gazze’de hayatta kalabilenler ise yerlerinden edilmiş ve temel insani ihtiyaçlarından yoksun hâlde yaşamak zorunda bırakıldı. Okullar, hastaneler ve diğer sivil hedefler İsrail bombalarının hedefi olmaya devam etmektedir. Öte yandan, İsrail’in saldırılarını Yemen’e ve Lübnan’a yöneltmesi bölgemizde çatışmaların yayılması ve istikrarsızlık riskini artırmaktadır. İsrail’in uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmesini, uluslararası toplumun çağrısı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı çerçevesinde derhâl ve koşulsuz ateşkesi kabul etmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz’’

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEYE DESTEK SAĞLANIYOR

Toplantıda, orman yangınlarıyla mücadele konusunda, ‘‘Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından oluşturulan Rezerv Güç ile yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek olunmaktadır. Bu kapsamda, bugüne kadar 17 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 50 helikopter ile 995 sorti yapılarak destek sağlanmıştır’’ diye ifade edildi.

SINIFLANDIRMA SONUÇLARI YARIN AÇIKLANIYOR

Yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin modernizasyonu ve yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız ile personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde sürdürüldüğü belirtilen toplantıda; Ağustos, Eylül ve Ekim 2024 dönemlerinde silah altına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları yarın (2 Ağustos) açıklanacağını duyuruldu. Sonuçlar; e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulamasından öğrenilebilecek.

Toplantıda değinilen diğer notlar ise şöyleydi;



Bölgesel ve küresel barış için öncü bir rol üstlenen Türk Silahlı Kuvvetlerimiz birçok coğrafyada başarıyla görev yapmaya devam etmektedir. Bu kapsamda, Sayın Bakanımız;