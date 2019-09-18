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Milli Savunma Bakanlığı Türk Yıldızları’nın kokpit görüntülerini paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 20:35 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin en büyük havacılık etkinliği olan TEKNOFEST’in ikinci gününde gösteri yapan Türk Yıldızları’nın kokpit görüntülerini paylaştı.Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) dün kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin en büyük havacılık etkinliği olan TEKNOFEST’in ikinci gününde gösteri yapan Türk Yıldızları’nın kokpit görüntülerini paylaştı.
Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) dün kapılarını ziyaretçilerine açtı. TEKNOFEST’te Türk Yıldızları da bir gösteri gerçekleştirdi. Gösterilerde havalanan Türk Yıldızları, havalimanı semalarındaki şovu ile adeta nefes kesti. Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul semalarındaki Türk Yıldızları’nın kokpit görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler İstanbul manzarasını gözler önüne serdi.

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