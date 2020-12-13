HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Milli Savunma Bakanlığı: Türkiye iyi komşuluk ilişkilerinden yanadır

Milli Savunma Bakanlığı: Türkiye iyi komşuluk ilişkilerinden yanadır

13.12.2020 14:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Milli Savunma Bakanlığı: Türkiye iyi komşuluk ilişkilerinden yanadır

Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan gerilimle ilgili "Türkiye iyi komşuluk ilişkilerinden yanadır" dedi; Yunanistan'ı "gerilimi tırmandırıcı tutumu sürdürmekle" suçladı. Sözcü Deniz Yarbay Şebnem Aktop, sevklerin de koronavirüs önlemleri kapsamında ertelendiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın Sözcüsü Deniz Yarbay Şebnem Aktop, düzenlediği basın toplantısında Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan gerilimle ilgili "Türkiye iyi komşuluk ilişkilerinden yanadır" dedi:

"Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların çözümüne yönelik olarak, Türkiye, her zaman olduğu gibi, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerinden yanadır. Sorunların diyalogla, ön koşulsuz görüşmeler ile çözülmesi gerektiğini savunmaktadır. Yunanistan, bölgede tatbikat, taciz, ihlal ve provokatif açıklamalarıyla gerilimi tırmandırıcı uzlaşmaz tutumunu sürdürmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri Ege'de, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir."

Aktop, Libya'daki Trablus hükümetine destek verilmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi:

"Libya'daki 5 eğitim merkezinde verilen eğitimler sürdürülmektedir. Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da 'Libya Libyalılarındır' yaklaşımıyla, Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Azerbaycan'da Rusya'yla ortak oluşturulan ateşkes gözlem merkezinin kurulma çalışmalarının sürdüğünü belirten Yarbay Aktop, Türk ordusunun ikili anlaşmalar kapsamında Azeri ordusuna eğitim vermeye devam ettiğini söyledi:

"Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan ordusuna destek sağlamak maksadıyla, Özel Mayın Arama Temizleme Birliğimiz tarafından, mayın/EYP arama ve imha faaliyetleri icra edilmekte, mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha ile patlayıcı madde keşif ve imha timlerimiz tarafından, eğitimler verilmektedir."

İdlib'deki duruma da değinen Aktop, yaklaşık 450 bin İdlibli Suriyelinin ateşkesten sonra evlerine geri döndüğünü söyledi.

Aktop, "Son bir ayda yurt içi ve yurt dışında 9'u büyük, 24'ü orta çaplı olmak üzere toplam 33 operasyon icra edilmiş, 68 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hudut güvenliği kapsamında dönem içerisinde, yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 5 bin 753 şahıs yakalanmış, 34 bin 264 şahıs hududu geçmeden engellenmiş/geri itilmiştir. Bu şahıslar arasında 24'ü FETÖ olmak üzere toplam 39 terör örgütü mensubu yakalanmıştır" dedi.

https://www.youtube.com/watch?v=20x\_FaEX6gw

"Sevk tarihleri ertelendi"

Daha sonra Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı birlik, karargâh ve kurumlarda koronavirüse karşı alınan tedbirlere değinen Aktop, şunları kaydetti:

"Askerlerimizin kışladan evlerine, evlerinden kışlalarına sağlıkla sevk edilebilmesi ve hareketliliğin azaltılması maksadıyla, 23-25 Kasım tarihlerinde sevke tabi 26 bin 132 yükümlünün sevk işlemi, 22-24 Aralık tarihlerine, 22-24 Aralık tarihlerinde Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilecekler ile çeşitli nedenlerle sevk edilemeyecek olan 15 bin 491 yükümlünün sevki, 26-28 Ocak 2021 tarihlerine ertelenmiştir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödülBöylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül
Uçağın kanadına çıktı, çoraplarını çıkardıUçağın kanadına çıktı, çoraplarını çıkardı
80 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!80 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Şişli'de 1 kişi vuruldu, 7 kişi gözaltına alındı

Şişli'de 1 kişi vuruldu, 7 kişi gözaltına alındı

Kızına sözleri ağlattı! 'Kötü zamanda doğdu'

Kızına sözleri ağlattı! 'Kötü zamanda doğdu'

Göbek üstü giyinince... 'Ahiretini neden yaktın?'

Göbek üstü giyinince... 'Ahiretini neden yaktın?'

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Askerlik sevk tarihleri ertelendi

Askerlik sevk tarihleri ertelendi

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

İstanbul'da zabıta turist oldu, sonuç dehşete düşürdü!

İstanbul'da zabıta turist oldu, sonuç dehşete düşürdü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok sert tepki: Her tecavüzün hesabını vereceksiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok sert tepki: Her tecavüzün hesabını vereceksiniz

Diğer Haberler

Didim'de lodos çatıları uçurdu, denizde kabarmalar yaşandı

Çatılar uçtu, deni kabardı!

Örümcek adam gibi tırmandı ama yakalandı

Örümcek adam gibi tırmandı ama yakalandı

Amasya'da feci kaza! 1’i emekli 2 polis yaralı

Feci kaza! 1’i emekli 2 polis yaralı

Şişli’deki erkek arkadaşı dehşetinin görüntüleri olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı! Elektrik, su ve doğal gaz faturaları da masada

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Koronavirüs hastaları için parayla refakatçilik yapıyorlar

Borsası oluştu! Korona hastalarına özel refakatçi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.