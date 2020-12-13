Milli Savunma Bakanlığı: Türkiye iyi komşuluk ilişkilerinden yanadır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın Sözcüsü Deniz Yarbay Şebnem Aktop, düzenlediği basın toplantısında Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan gerilimle ilgili "Türkiye iyi komşuluk ilişkilerinden yanadır" dedi:

"Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların çözümüne yönelik olarak, Türkiye, her zaman olduğu gibi, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerinden yanadır. Sorunların diyalogla, ön koşulsuz görüşmeler ile çözülmesi gerektiğini savunmaktadır. Yunanistan, bölgede tatbikat, taciz, ihlal ve provokatif açıklamalarıyla gerilimi tırmandırıcı uzlaşmaz tutumunu sürdürmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri Ege'de, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir."

Aktop, Libya'daki Trablus hükümetine destek verilmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi:

"Libya'daki 5 eğitim merkezinde verilen eğitimler sürdürülmektedir. Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da 'Libya Libyalılarındır' yaklaşımıyla, Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."