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Milli Savunma Bakanlığı: ‘YPG Saldırısında 3 Sivil Öldü’

19.11.2019 22:24 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Tel Abyad kasabasında YPG’nin bir okulu hedef aldığını, füze saldırısında üç sivilin öldüğünü, sekiz kişinin de yaralandığını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı: ‘YPG Saldırısında 3 Sivil Öldü’

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Tel Abyad kasabasında YPG’nin bir okulu hedef aldığını, füze saldırısında üç sivilin öldüğünü, sekiz kişinin de yaralandığını açıkladı.

Türkiye’nin ABD ile vardığı mutabakat kapsamında YPG’nin Tel Abyad ve Resulayn arasında kalan bölgeden çekilmesi öngörülüyordu. Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, YPG’nin Tel Abyad’da bir okulu füze saldırısıyla hedef aldığı belirtildi. Bu açıklamayla birlikte bazı fotoğraflar da paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklaması, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Pazartesi günü yaptığı, bölgenin YPG’den temizlenmemesi halinde Türkiye’nin yeni bir operasyon yapabileceği yönündeki açıklamanın ardından geldi.

Açıklamada “Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik taciz/saldırılarına devam eden ve bombalı terör saldırıları düzenleyen terör örgütü PKK/YPG, bu kez de Tel Abyad’ın Curn köyüne attığı havanlarla okulu vurdu. 3 masum sivil yaşamını yitirirken, çocuklarla birlikte 8 sivil de yaralandı” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye, geçtiğimiz ay Suriye’nin kuzeyinde YPG’ye karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nı önce ABD daha sonra da Rusya ile varılan mutabakat kapsamında durdurmuştu.

Tel Abyad Türkiye’nin 9 Ekim’de Suriye’nin kuzeyinde başlattığı harekat sırasında en yoğun çatışmaların yaşandığı sınır kasabalarından biriydi.

Moskova, YPG’nin Türkiye ile varılan mutabakat kapsamında sınır hattından en az 30 kilometreye çekildiğini söylüyor. Ankara ise terör örgütü PKK’nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG üyelerinin bölgeden tamamen çekilmemesi halinde bir başka operasyon düzenleyebileceğinin sinyalini veriyor.

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