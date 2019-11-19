Milli Savunma Bakanlığı: ‘YPG Saldırısında 3 Sivil Öldü’

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Tel Abyad kasabasında YPG’nin bir okulu hedef aldığını, füze saldırısında üç sivilin öldüğünü, sekiz kişinin de yaralandığını açıkladı.

Türkiye’nin ABD ile vardığı mutabakat kapsamında YPG’nin Tel Abyad ve Resulayn arasında kalan bölgeden çekilmesi öngörülüyordu. Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, YPG’nin Tel Abyad’da bir okulu füze saldırısıyla hedef aldığı belirtildi. Bu açıklamayla birlikte bazı fotoğraflar da paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklaması, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Pazartesi günü yaptığı, bölgenin YPG’den temizlenmemesi halinde Türkiye’nin yeni bir operasyon yapabileceği yönündeki açıklamanın ardından geldi.

Açıklamada “Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik taciz/saldırılarına devam eden ve bombalı terör saldırıları düzenleyen terör örgütü PKK/YPG, bu kez de Tel Abyad’ın Curn köyüne attığı havanlarla okulu vurdu. 3 masum sivil yaşamını yitirirken, çocuklarla birlikte 8 sivil de yaralandı” ifadeleri kullanıldı.