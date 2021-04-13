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  4. Milli Savunma Bakanlığı: Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı: Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

13.04.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İpsala’dan yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı: Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İpsala'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 5 kişinin hudut birliklerince yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, FETÖ ile mücadelenin hudutlarda da aralıksız devam ettiği vurgulandı.

İpsala'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişinin hudut birliklerince yakalandığı belirtilen açıklamada, "İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
fetö Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan

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