Milli Savunma Bakanlığı:"Ankara’da görevli 63 ülkeden 77 Askeri Ataşe, Barış Pınarı Harekatı ve mevcut durum hakkında Milli Savunma Bakanlığı’na davet edilerek bilgilendirildi."

Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131:"Ankara\u2019da g\u00f6revli 63 \u00fclkeden 77 Askeri Ata\u015fe, Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 ve mevcut durum hakk\u0131nda Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019na davet edilerek bilgilendirildi."PARTNER 'G\u00f6\u011f\u00fcslerini a\u00e7' tezah\u00fcrat\u0131 yapan spor spikerine bir darbe dahaKasten \u00f6ld\u00fcrmeden 21 y\u0131l hapis cezas\u0131 bulunan h\u00fck\u00fcml\u00fc yakaland\u0131Dereye d\u00fc\u015fen ya\u015fl\u0131 adam\u0131 ekipler kurtard\u0131
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