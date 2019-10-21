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Milli Savunma Bakanlığı:"Ankara’da görevli 63 ülkeden 77 Askeri Ataşe, Barış Pınarı Harekatı ve mevcut durum hakkında Milli Savunma Bakanlığı’na davet edilerek bilgilendirildi."

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 21:16 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı:"Ankara’da görevli 63 ülkeden 77 Askeri Ataşe, Barış Pınarı Harekatı ve mevcut durum hakkında Milli Savunma Bakanlığı’na davet edilerek bilgilendirildi."

Milli Savunma Bakanlığı:"Ankara’da görevli 63 ülkeden 77 Askeri Ataşe, Barış Pınarı Harekatı ve mevcut durum hakkında Milli Savunma Bakanlığı’na davet edilerek bilgilendirildi."

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