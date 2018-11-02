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Milli Savunma Bakanlığınca bedelli askerlik başvuruları nedeniyle askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edileceği bildirildi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.11.2018 22:19 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığınca bedelli askerlik başvuruları nedeniyle askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edileceği bildirildi.


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