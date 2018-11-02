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Milli Savunma Bakanlığınca, son bir haftada yurt içi ile Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 124 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.11.2018 14:22 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığınca, son bir haftada yurt içi ile Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 124 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.


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