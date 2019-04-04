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Milli Savunma Bakanlığında bilgilendirme toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 17:56 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop: - "Son 3 haftada PKK/KCK terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda, 2'si gri listede olmak üzere toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi" - "Tel Rıfat'tan unsurlarımıza olan saldırıları önlemek ve bölgede istikrarı temin etmek maksadıyla, önceden varılan mutabakat çerçevesinde şu ana kadar Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 3 bağımsız/koordineli devriye faaliyeti icra edilmiştir" - Askeri kaynaklar, F-35'lerin teslim süreciyle ilgili ABD ile bütün koordinasyonlar ve pilotların eğitiminin devam ettiğini bildirdi - Askeri kaynaklarca İmamoğlu'nun Anıtkabir Özel Defteri'ni 'Büyükşehir Belediye Başkanı' sıfatıyla imzalamasına ilişkin, "Yönergede yer alan hususlara aykırı hareket edilmesi nedeniyle törenin insicamının bozulması ve Anıtkabir'in saygınlığına gölge düşürülmesi rahatsızlık yaratan husus olmuştur" değerlendirmesi yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, "Son 3 haftada PKK/KCK terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda, 2'si gri listede olmak üzere toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Binbaşı Aktop, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıya 66 yıl önce Dumlupınar Denizaltısı kazasında şehit olan 81 denizciyi anarak başlayan Aktop, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, vatandaşların huzur ve güvenliğini hedef alan başta FETÖ/PDY, PKK/KCK/YPG ve DEAŞ terör örgütleri olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini, yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Aktop, yürütülen operasyonlarla terör örgütlerine ağır darbe vurulduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"12 Mart'tan bu yana PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde kararlılıkla ve taarruz anlayışı ile yürütülen operasyonlarda, 2'si gri listede olmak üzere toplam 59 terörist etkisiz hale getirilmiş, operasyonlarda 39 silah, 4 ağır silah, 4 bin 879 hafif silah mühimmatı, 77 ağır silah mühimmatı, 3 bin 266 kilogram patlayıcı madde ile 46 el bombası ele geçirilmiş, 36 EYP imha edilmiştir. Teröristler tarafından kullanılan 103 silah mevzisi, sığınak, barınak, mağara ve depo, bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir."

PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyonlara da devam edildiğini bildiren Aktop, 102 kaçak silah, 216 kilogram kaçak akaryakıt, bir kilogram uyuşturucu, 21 bin 361 paket kaçak sigara ve 193 cep telefonunun ele geçirildiğini bildirdi.

Aktop, FETÖ ile mücadelenin de aynı kararlılıkla sürdürüldüğüne dikkati çekerek, bu kapsamda 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 16 bin 294 personel hakkında ihraç işlemi yapıldığını, 6 bin 83 personel hakkında ise adli ve idari sürecin devam ettiğini aktardı.

- "3 bağımsız/koordineli devriye faaliyeti icra edildi"

Huzur ve istikrarın büyük oranda tesis edildiği ve halkın, terör örgütünün zulmünden ve baskısından kurtulduğu Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde, huzuru bozmak amaçlı saldırıların yaşandığını ifade eden Aktop, şunları kaydetti:

"Özellikle Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanlarına yönelik terör örgütü tarafından yapılan saldırılara bölgedeki unsurlarımız tarafından meşru müdafaa kapsamında gerekli cevap verilmektedir. Tel Rıfat'tan unsurlarımıza olan saldırıları önlemek ve bölgede istikrarı temin etmek maksadıyla, önceden varılan mutabakat çerçevesinde şu ana kadar Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 3 bağımsız/koordineli devriye faaliyeti icra edilmiştir."

Binbaşı Aktop, Astana Mutabakatı kapsamında, çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca 13 Ekim 2017'den itibaren tesis edilen 12 gözlem noktasında, faaliyetlere etkin şekilde devam edildiğini bildirdi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde istikrarın temini için 17 Eylül 2018'de gerçekleştirilen Soçi Zirvesi'nde mutabakat imzalandığını hatırlatan Aktop, "Bu kapsamda Soçi Mutabakatı'nın uygulanmasına yönelik çalışmalarımız, provokasyonlara rağmen Rusya ile koordineli olarak başarıyla devam etmektedir. Sürdürülen gayretler neticesinde, bölgeden olabilecek yeni göçlerin engellenmesi de temin edilmiştir. Söz konusu mutabakat çerçevesinde, Birinci Milli Devriye Faaliyeti 8 Mart 2019'da gerçekleştirilmiş, bugüne kadar toplam 12 milli devriye faaliyeti icra edilmiştir. Devriye faaliyetleri ile İdlib'de ateşkesin muhafazası ile bölgede barış ve istikrarın tesisinin devamlılığına olumlu katkı sağlandığı değerlendirilmektedir." diye konuştu.

Aktop, Türk Silahlı Kuvvetlerinin insani yardım faaliyetlerinde de üzerine düşen görevi yerine getirdiğini belirterek, AFAD koordinasyonunda oluşturulan ekibin, Güneydoğu Afrika'da en az 700 kişinin ölümüne neden olan kasırganın en fazla etkilediği ülkelerden Mozambik'e, Hava Kuvvetlerinin envanterinde bulunan A 400 M uçağıyla intikal ettirildiğini söyledi.

Aktop, yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmaların da diğer bakanlıklar ve kurumlarla koordineli olarak devam ettiğini belirtti.

- "F-35'lerin teslim süreci"

Öte yandan ABD'li yetkililerin, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye transferinin askıya alınma durumuna yönelik kararlarını değerlendirmeleri istenen askeri kaynaklar, "F-35'lerin teslim süreciyle ilgili ABD ile bütün koordinasyonlar ve pilotların eğitimi devam ediyor. Türkiye, programın ortaklarından biri ve program ortaklığı çerçevesinde üzerine düşen bütün yükümlülükleri fazlasıyla yerine getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynaklar, F-35'lerin Türkiye'de üsleneceği Malatya'daki üssün inşaatına da devam edildiğini bildirdi. Ayrıca, S-400 sistemlerinin alımıyla ilgili faaliyetlerin, planlandığı şekilde sürdüğünü belirten askeri kaynaklar, programda herhangi bir aksaklığın söz konusu olmadığını açıkladı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir Özel Defteri'ni "Büyükşehir Belediye Başkanı" sıfatıyla imzalamasına ilişkin değerlendirmeleri sorulan askeri kaynaklar, Anıtkabir'de düzenlenen bütün törenlerin Anıtkabir Hizmetleri Yönergesi'ne uygun olarak yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yönergede yer alan hususlar, töreni düzenleyen kurum veya kuruluşa törenden önce tebliğ ediliyor. Bunlar Anıtkabir'in saygınlığına gölge düşürülmemesini sağlayacak birtakım tedbirler. Örneğin slogan atılmaması, Türk bayrağı haricinde bayrak, flama açılmaması vesaire… Bu tedbirlere aykırı hareketler, oradaki insicamı bozuyor, saygınlığa halel getiriyor. Yönergede yer alan ve bütün katılımcılara önceden söylenen hususlara aykırı hareket edilmesi nedeniyle törenin insicamının bozulması ve Anıtkabir'in saygınlığına gölge düşürülmesi rahatsızlık yaratan husus olmuştur."

Kaynaklar, İmamoğlu'nun Anıtkabir Özel Defteri'ni "Büyükşehir Belediye Başkanı" sıfatıyla imzalaması noktasında, ilgili personelin eksikliğinin bulunmadığını, personele herhangi bir uyarıya ihtiyaç duyulmadığını belirtti.

"Şanlıurfa'da İleri Harekat Merkezi'nin açılmasını, Suriye'de Fırat'ın doğusuna yapılması beklenen harekatla ilgili bir gelişme olarak görebilir miyiz? Harekatın hazırlıkları ne aşamada?" şeklindeki soruyu cevaplayan kaynaklar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, gereken yer ve zamanda harekatın yapılması için bütün hazırlık ve planlamalar tamamlandı. Şanlıurfa'da İleri Harekat Merkezi'nin açılması da bunun bir parçası." değerlendirmesini yaptı.

Askeri kaynaklar, "Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde askeri sağlık sistemine yönelik çalışmalar var mı?" şeklindeki soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Sağlık Bilimleri Üniversitesinde TSK adına okuyan sıhhiye personelimiz var. Sağlık Bakanlığı ile çok yakın bir koordine içindeyiz. Birliklerimizin tabip ihtiyacının karşılanması noktasında ve kısmi de olsa yaşanan aksaklıklar karşısında ne tür önlemler alınabileceğini Sağlık Bakanlığı ile Bakanlığımız koordine ediyorlar."

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı MSB

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