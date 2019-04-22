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Milli Savunma Bakanlığı'nda çocuk cıvıltıları yankılandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 12:53 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TSK'nın komuta kademesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şehit çocuklarıyla bir araya geldi - Bazı çocukların toplantı masasının üzerine çıktığı görüşmede, Akar ve komutanlar ile çocuklar arasında hem keyifli hem hüzünlü diyaloglar yaşandı - Akar'ın, "Ülkemizin, milletimizin sevdiği, saydığı, yüreklerinde taşıdığı, hatıralarını daima saygıyla andığı şehitlerimiz var. Şehitlerimiz bizlerin baştacıdır, milletimizin kalbindedir" sözlerinin ardından 6 yaşındaki şehit oğlu Taha Burak Çakır'ın "Mesela benim babam" sözleri salondakileri duygulandırdı - Hulusi Akar: - "Şehitlerimizin hatırası çok büyük. Onların da emaneti olan sizler, bizler için çok değerlisiniz"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şehit çocukları ile bir araya geldi. Zaman zaman bazı çocukların toplantı masasının üzerine çıktığı görüşmede, Akar ve komutanlar ile çocuklar arasında keyifli diyaloglar yaşandı.

Terörle mücadele harekatı sırasında şehit olan güvenlik güçleri ile FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin bertaraf edilmesi sırasında şehit olanların çocuklarının yer aldığı 30 kişilik grup, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığına davet edildi.

Şehit çocuklarının Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile bir araya geldiği görüşme sırasında hem keyifli hem hüzünlü anlar yaşandı.

Çocuklarla yakından ilgilenen Bakan Akar ve komutanlar, onlarla tek tek sohbet etti. Bu sırada bazı çocuklar toplantı masasının üzerine çıkarak Akar ve komutanlarla konuştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada çocuklara adanan ilk ve tek bayram olduğunu belirten Akar, "23 Nisan, çocuklarımıza, gençlerimize verdiğimiz önemin en güzel göstergesidir" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin birliği, bütünlüğü ile milletin rahatı ve huzuru için çalıştığını ifade eden Akar, "Biz şu anda burada otururken bile hudutlarımızda, karada, havada, denizde asker ağabeyleriniz nöbette, görevlerinin başında" dedi.

- "Biz büyük bir aileyiz"

Akar'ın, "Ülkemizin, milletimizin sevdiği, saydığı, yüreklerinde taşıdığı, hatıralarını daima saygıyla andığı şehitlerimiz var. Şehitlerimiz bizlerin baştacıdır, milletimizin kalbindedir" ifadelerini kullanmasının ardından 6 yaşındaki şehit oğlu Taha Burak Çakır'ın "Mesela benim babam" sözleri, salondakileri duygulandırdı.

Bakan Akar da küçük Taha Burak'a dönerek, "Evet. Onları biz çok seviyoruz. Onların hatırası çok büyük. Onların da emaneti olan sizler, bizler için çok değerlisiniz. Biz büyük bir aileyiz. Sizlerin rahat, huzur içinde okumanız, meslek sahibi olabilmeniz, hayatta başarılı olabilmeniz için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Sizden de bizim beklentimiz o kahraman babalarınıza yakışır şekilde çalışmanız ve başarılı olmanız" diye konuştu.

Çocukların ziyaret sırasında yaptığı resimleri tek tek inceleyen Bakan Akar ve komutanlar, çocuklara derslerine çok çalışmaları, bilgisayar başında çok zaman geçirmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Şehit çocuklarından birinin çizdiği resmi Akar'a göstermesi ve resimde babasının da yer aldığını belirtmesi duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Görüşmenin sonunda çocuklara çeşitli hediyeler veren Akar ve komutanlar onlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Ziyaret kapsamında oyun etkinlikleri de sunulan çocuklar, fidan dikti.

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