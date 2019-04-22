Milli Savunma Bakanlığı'nda çocuk cıvıltıları yankılandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şehit çocukları ile bir araya geldi. Zaman zaman bazı çocukların toplantı masasının üzerine çıktığı görüşmede, Akar ve komutanlar ile çocuklar arasında keyifli diyaloglar yaşandı.

Terörle mücadele harekatı sırasında şehit olan güvenlik güçleri ile FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin bertaraf edilmesi sırasında şehit olanların çocuklarının yer aldığı 30 kişilik grup, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığına davet edildi.

Şehit çocuklarının Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile bir araya geldiği görüşme sırasında hem keyifli hem hüzünlü anlar yaşandı.

Çocuklarla yakından ilgilenen Bakan Akar ve komutanlar, onlarla tek tek sohbet etti. Bu sırada bazı çocuklar toplantı masasının üzerine çıkarak Akar ve komutanlarla konuştu.