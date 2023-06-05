Milli Savunma Bakanlığında devir teslim töreni! Yaşar Güler'den net mesaj... 'Birinci önceliğimiz' deyip duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta yeni kabineyi duyurmuştu. Yeni dönemde bakan koltuğunu bırakan Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığı görevini Yaşar Güler'e devretti.

Törende konuşan Akar, şu ifadeleri kullandı:

"Girilemez denilen tüm terör yuvalarına girilmiştir. Hiçbir oldu bittiye izin vermedik, Ege'de haklarımızı çiğnetmedik. Bu süreçte Azerbaycan'ın öz toprapı Karabağ'ı işgalden kurtarmak için omuz omuza çalıştık. NATO, BM, AB'ye katkı yaptık, görevleri de yaptık.

Bu toprakların bize vatan olması için emeği geçen tüm devlet büyüklerimizi, komutanlarımızı minnetle anıyorum. Aziz şehitlerimize, ebediyete intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Görev yapan silah ve mesai arkadaşlarımıza da başarılı görevler diliyorum. Bu vesileyle Bakanlığı devralan Yaşar Güler'i kutluyor, emir komutasında başarılarınızın devam edeceğini umuyorum."

Milli Savunma Bakanlığı görevini devralan Yaşar Güler ise şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu görevi şahsıma tevdi etmesinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum.

Malumunuz bu bir bayrak değişimidir. Bu büyük sorumluluğun bilinciyle bayrağı devralıyorum. 49 yıl boyunca taşıdığım üniformamı, alnımın akıyla taşımanın onurunu yaşıyorum. Görev sürem içinde de birinci önceliğimiz terörle mücadele olacaktır. Ülkemizin güvenliğini tehdit eden her türlü terör örgütüyle mücadele edeceğiz.

Hudut güvenliğimiz en üst seviyede sürdürülmeye devam edecektir. Kahraman ordumuzun en büyük kuvvet çarpanı fedakar personelimizin çağa uygun şekilde eğitilmesine devam edeceğiz. Fedakar personelimizin yaşam koşullarının iyileştirilmesi de öncelikli hedeflerimiz arasında olacaktır.

Tüm çalışma arkadaşlarıma şimdiden üstün başarılar diliyorum. Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum."

