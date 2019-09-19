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Milli Savunma Bakanlığında Gaziler Günü töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 22:42 | Son Güncelleme

Gazilerin kahramanlık ve fedakarlıkları, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesinin katıldığı törenle anıldı - Törende TRT sanatçılarınca "93 Harbi'nden 9 Eylül'e Saklı Türküler" konseri de verildi - Gazi Yüzbaşı Özgür Ocak: - "Vatanımızın bölünmez bütünlüğünün, milletimizin birliğinin ve bekasının bozulmasına atalarımız müsaade etmediler, bizler müsaade etmiyoruz, bizden sonraki nesiller de müsaade etmeyecekler"

Gazilerin kahramanlık ve fedakarlıkları, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesinin de katıldığı törenle anıldı.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığında tören düzenlendi. Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcıları ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in de katıldığı tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Gazilerin törene davet edilmesini içeren kısa filmin izlenmesinin ardından konuşan Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada gazi olan Yüzbaşı Özgür Ocak, gururla taşıdıkları gazilik unvanının kendilerine en büyük miras olduğunu belirtti.

Şehitlerin nurlanmış, gazilerin onurlanmış asker olarak adlandırıldığını hatırlatan Ocak, "Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bugüne kadar iç ve dış tehditlere maruz kalmıştır. Bu tehditlerin bugün de maalesef artarak devam ettiğini görüyoruz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğünün, milletimizin birliğinin ve bekasının bozulmasına atalarımız müsaade etmediler, bizler müsaade etmiyoruz, bizden sonraki nesiller de müsaade etmeyecekler. Kan dökülerek vatan yapılan bu topraklar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak sonsuza dek korunacaktır." ifadelerini kullandı.

Tören, TRT sanatçılarının "93 Harbi'nden 9 Eylül'e Saklı Türküler" konseri ile devam etti. Konserde 93 Harbi'nden 9 Eylül İzmir'in kurtuluşuna kadar savaşlarda kazanılan zaferler, şehitler için yakılmış ağıtlar ve vatan özlemini dile getiren, bugüne kadar hiç seslendirilmeyen ya da notaya alınmasına rağmen kaydı bulunmayan 15 türküye yer verildi.

Konserin ardından Bakan Akar ve Komutanlar, "Merhamet ve Güven Kaynağı Mehmetçik" temalı kara kalem resim sergisini açtı, eserleri inceledi.

Öte yandan Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi, tören öncesinde davetli 89 gazi ve yakınları ile yemekte bir araya geldi. Gazilerle tek tek sohbet eden, onların taleplerini dinleyen Akar ve komutanlar, gazilerin çocuklarıyla da yakından ilgilendi.

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Gaziler Günü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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