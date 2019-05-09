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Milli Savunma Bakanlığında koordinasyon toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2019 23:55 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında koordinasyon toplantısı yapıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, ilgili personelin katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar ve Koca başkanlığında bakanlıkların ilgili personelinin katılımıyla koordinasyon toplantısı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığında gerçekleşen toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve her iki kurumun bakan yardımcıları da katıldı." bilgisi aktarıldı.

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