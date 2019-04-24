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Milli Savunma Bakanlığında "önemli" toplantı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 19:22 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığından, Bakan Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun heyetler arası değerlendirme toplantısında bir araya geldiği, toplantıda TSK'nın komuta kademesinin de yer aldığı bildirildi - Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ile Suriye'de tesis edilmesi planlanan güvenli bölge başta olmak üzere bölgesel güvenlik ve dış ilişkiler konularının ele alındığı toplantıda, Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılık vurgulandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir araya geldiği heyetler arası değerlendirme toplantısında, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ile Suriye'de tesis edilmesi planlanan güvenli bölge başta olmak üzere bölgesel güvenlik ve dış ilişkiler konuları ele alındı, Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılık vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Akar ve Çavuşoğlu, heyetler arası değerlendirme toplantısı için Bakanlık'ta bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcıları Sedat Önal ve Yavuz Selim Kıran'ın da katıldığı toplantıda, her iki bakanlıktan genel müdür ve daire başkanı seviyesindeki personel de hazır bulundu.

Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ile Suriye'de tesis edilmesi planlanan güvenli bölge başta olmak üzere bölgesel güvenlik ve dış ilişkiler konularının ele alındığı değerlendirme toplantısında, Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılık vurgulandı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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