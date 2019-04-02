HABER

Milli Savunma Bakanlığından açıklama:

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 19:07 | Son Güncelleme

"Bugün Anıtkabir'de icra edilen törende, katılım sağlayanlar tarafından tören usul ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edilmiştir. Konuya ilişkin ilgili personel ikaz edilmiştir"

Milli Savunma Bakanlığı, bugün Anıtkabir'de icra edilen törende, katılım sağlayanlar tarafından tören usul ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edildiği, konuya ilişkin ilgili personele uyarıda bulunulduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Anıtkabir'de düzenlenen bütün törenlerin "Anıtkabir Hizmetleri Yönergesine" uygun olarak icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bugün Anıtkabir'de icra edilen törende, törene katılım sağlayanlar tarafından tören usul ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edilmiştir. Konuya ilişkin ilgili personel ikaz edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kendi uçağını yaptı, tam havalanacakken uçuş iznine takıldı Kendi uçağını yaptı, tam havalanacakken uçuş iznine takıldı
CHP Bergama'da seçim sonucuna itiraz ettiCHP Bergama'da seçim sonucuna itiraz etti
Van'ın iki ilçesinde AK Parti ve HDP'den seçim sonuçlarına itirazVan'ın iki ilçesinde AK Parti ve HDP'den seçim sonuçlarına itiraz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anıtkabir Milli Savunma Bakanlığı tören

En Çok Okunan Haberler

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan son dakika açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan son dakika açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığın'dan 'Anıtkabir' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığın'dan 'Anıtkabir' açıklaması! İmamoğlu bugün ziyaret etmişti

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Kocaeli'de öğrencinin bıçakladığı müdür başyardımcısı hayatını kaybetti

Lisede dehşet! Okullar tatil edildi

Antalya'da Akdeniz foku için 24 saat nöbet tuttular

Antalya'da görüldü! Ekipler 24 saat nöbetteydi

FETÖ'nün Elbistan imamı AVM'de yakalandı

FETÖ'nün Elbistan imamı AVM'de yakalandı

Balıkçılar 'erken paydos' dedi

Balıkçılar 'erken paydos' dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.