Milli Savunma Bakanlığından Ampute Milli Futbol Takımı'na kutlama

Milli Savunma Bakanlığı, dünya ikincisi olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda ay yıldızlı bayrağımızı büyük bir gururla temsil ederek dünya ikincisi olan Ampute Futbol Milli Takımı'mızı gönülden kutluyor, bizlere onur ve mutluluk veren üstün başarılarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğine inanıyorum." ifadelerine yer verildi.

