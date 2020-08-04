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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Bahreyn'in Eleştirisine Yanıt

04.08.2020 11:20 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, El Cezire televizyonuna verdiği röportajda Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik eleştirilerine, Bahreyn Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen tepkiye Milli Savunma Bakanlığı yanıt verdi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Bahreyn'in Eleştirisine Yanıt

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, El Cezire televizyonuna verdiği röportajda Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik eleştirilerine, Bahreyn Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen tepkiye Milli Savunma Bakanlığı yanıt verdi.

Yapılan yazılı açıklamada Abu Dabi yönetiminin bölgedeki faaliyetlerinin uluslararası kurallara aykırı olduğu dile getirilirken bunlara verilen tepkinin Araplara karşı olarak gösterilmesi talihsi ve beyhude olarak nitelendi.

Açıklamada “Abu Dabi yönetiminin Suriye, Libya, Yemen ve Afrika Boynuzu gibi bölgelerde Birleşmiş Milletler Sözleşmesi başta olmak üzere evrensel kuralları ve ahlaki değerleri çiğneyerek yürüttüğü istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri yapıcı olarak nitelemek ve bunlara verdiğimiz haklı tepkiyi Arap kardeşlerimize yapılmış gibi göstermek talihsiz ve beyhude bir gayrettir. Arap halkı bizim dostumuzdur, kardeşimizdir. Abu Dabi yönetimini ve bu yönetimi destekleyen hükümetleri aklıselime davet ediyoruz. Bahreynli yöneticilere bugün yanında durdukları devlet ve milletlerin yakın tarihte bu bölgede yaptıklarını hatırlatmaktan hicap duyarız. Bölgesel barış, istikrar ve güvenlik darbecilerin değil, hukuk ve meşruiyetin yanında yer alınarak savunulabilir” denildi.

Bakanlık ayrıca Türkiye’nin Libya’da yürüttüğü faaliyetlere de değindi ve Türkiye’nin amacının Libya’nın toprak bütünlüğünün sağlanması olduğunu ifade etti. Açıklamada “Türkiye’nin Libya ile 500 yıla varan ortak tarihi, kültürü, anlayış ve inançları bulunmaktadır. Türkiye, “Libya Libyalılarındır” prensibiyle hareket etmektedir. Amacımız, Milli Mutabakat Hükümetinin öncülüğünde, tüm Libyalıları kapsayan toprak bütünlüğü ve ulusal birliği sağlanmış, bağımsız egemen ve müreffeh bir Libya’dır. Türkiye, darbecilerin değil, BM tarafından tanınan meşru Milli Mutabakat Hükümeti’nin daveti ve Uluslararası Hukuk’a uygun olarak imzalanmış ikili anlaşmalar çerçevesinde Libya’da bulunmaktadır. Türkiye bugüne kadar verdiği askeri eğitim, yardım ve danışmanlık desteğini sağlamaya kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın açıklamaları, diplomatik normlardan uzak ve provokatif olarak nitelenmiş ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik ifadeler eleştirilmişti.

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