Milli Savunma Bakanlığından Diyarbakır paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde işçileri taşıyan otobüse yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin açıklama yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK’nın kalleş saldırısında şehit olan Diyarbakırlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz. Kahraman Mehmetçiğimizin karşısına çıkamayan alçak terör örgütünden, bu hain örgüte yardım ve yataklık yapanlardan hesap sormaya devam edeceğiz. Milletimizin başı sağ olsun."

