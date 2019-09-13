HABER

Milli Savunma Bakanlığından Diyarbakır paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 13:25 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde işçileri taşıyan otobüse yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin açıklama yayımladı.Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK’nın kalleş saldırısında şehit olan Diyarbakırlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.

Milli Savunma Bakanlığı, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde işçileri taşıyan otobüse yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin açıklama yayımladı.
Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK’nın kalleş saldırısında şehit olan Diyarbakırlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz. Kahraman Mehmetçiğimizin karşısına çıkamayan alçak terör örgütünden, bu hain örgüte yardım ve yataklık yapanlardan hesap sormaya devam edeceğiz. Milletimizin başı sağ olsun."

PARTNER Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş! Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş!
Turistleri hedef alan 12 kişilik "Sultanahmet Çetesi" kameradaTuristleri hedef alan 12 kişilik "Sultanahmet Çetesi" kamerada
İçişleri Bakanı Yardımcısı Erdil: “Özgün bir yöntemle ve teknikle yansımayla ilgili çalışmalarda çözümlendi”İçişleri Bakanı Yardımcısı Erdil: “Özgün bir yöntemle ve teknikle yansımayla ilgili çalışmalarda çözümlendi”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da 7 sivilin şehit olduğu terör saldırısının detayları ortaya çıktı

Diyarbakır'daki hain saldırının detaylar ortaya çıktı

Rasim Ozan Kütahyalı'ya hapis cezası!

Rasim Ozan Kütahyalı'ya hapis cezası!

HDP Diyarbakır Kulp'taki terör saldırısını kınadı!

HDP'den hain saldırı sonrası açıklama!

Terör örgütünün gençlik yapılanmasına üyelermiş! Son anda engellendi

Terör örgütü üyelerinin hain planı böyle bozuldu

Ailelerin Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi sürüyor

Ailelerin HDP önündeki oturma eylemi sürüyor

Suriye sınırında hareketlilik! Teröristler böyle görüntülendi

Suriye sınırında hareketlilik! Teröristler böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.