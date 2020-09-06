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Milli Savunma Bakanlığından Doğu Akdeniz açıklaması

06.09.2020 12:18 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz’de faaliyetlerini sürdüren Oruç Reis sismik araştırma gemisini korumaya devam ettiklerini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından Doğu Akdeniz açıklaması

MSB ayrıca, “Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek” dedi.Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarını çıkartma yetkisi üzerinden gerginlik devam ederken, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bölgede sismik araştırma faaliyetleri yürüten Oruç Reis araştırma gemisine Türk donanmasının eşlik etmeye devam ettiğini açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabından Pazar sabahı yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren ORUÇREİS araştırma gemisine refakat/koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor” denildi.

Açıklamada ayrıca bölgede "hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyeceği” de belirtildi.

Erdoğan'dan sert uyarı

MSB'nin bu açıklaması, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isim vermeden, Türkiye'nin Doğu Akdeniz’deki yetki alanları konusunda görüş ayrılığı yaşadığı ülkeleri sert ifadelerle uyarmasından bir gün sonra geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi günü yaptığı açıklamada , "Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlaksız harita ve belgeleri yırtıp atacak askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar. Ya siyasetin, diplomasinin diliyle ya da sahada yaşayacakları acı tecrübeyle anlayacaklar” demişti.

Erdoğan, Türkiye’nin adil olması şartıyla, her türlü paylaşıma hazır olduğunu ve bunu her platformda, her görüşmede ve her mesajda dile getirdiğini belirtmişti. Erdoğan ayrıca, "Türkiye ve Türk milleti olarak biz her ihtimale ve her sonuca hazırlıklıyız" diye konuşmuştu.

Doğu Akdeniz'de keşfedilen doğal gaz

Akdeniz'in doğusunda zengin doğal gaz yataklarının keşfedilmesinden bu yana, bölgedeki yetki alanları konusunda derin görüş ayrılıkları yaşanıyor. Türkiye'ye ait Oruç Reis gemisi Deniz Kuvvetlerine ait savaş gemileri eşliğinde ağustos ayından bu yana "kendi yetki alanı” içindeki bölgede seyrederken, Yunanistan bu bölgenin "kendi yetki alanı” içerisinde olduğunu, Oruç Reis gemisinin "yasa dışı” olarak bu alanda faaliyet gösterdiğini ifade ederek bölgeye savaş gemilerini gönderdi.

İki NATO müttefiki arasındaki bu gerginliğe NATO ve Avrupa Birliği (AB) de dahil olmuş durumda. NATO, bölgede istenmeyen bir kaza ve olay yaşanmaması için iki ülke arasında teknik görüşmelerin başlaması için uğraşıyor. AB dışişleri bakanları ise ağustos sonundaki toplantılarında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tansiyonu düşürmemesi halinde AB'nin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabileceği sinyalini vermişti.

DW/DÇÜ,HT

©Deutsche Welle Türkçe

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