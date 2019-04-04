Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan özel videoyla, 66 yıl önce Dumlupınar Denizaltısı kazasında şehit olan 81 denizci anıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çanakkale Boğazı Nara Burnu önlerinde 4 Nisan 1953'te İsveç bayraklı "Naboland" adlı gemiyle çarpışarak batan Dumlupınar Denizaltısı'nda şehit olan 81 denizci anısına özel klip hazırlandı.

Klipte, Çanakkale Boğazı'na dalış yapan denizaltı içinde "Ah Bir Ataş Ver" türküsü seslendirildi.

Klibin sonunda, "Dumlupınar Denizaltısı'nda kaybettiğimiz 81 şehidimizin anısına... Onların devrettiği bayrağı taşımaya devam edeceğiz. Ruhları şad olsun." ifadeleri yer aldı.

