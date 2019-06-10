Milli Savunma Bakanlığından generallere yönelik sözlerle ilgili suç duyurusu

Milli Savunma Bakanlığı, bir televizyon kanalında TSK’da görev yapan generallere yönelik söylenen yakışıksız sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "1 Haziran 2019’da Akit Tv’de yayımlanan bir programda TSK’da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili, Askeri Ceza Kanunu 95/4 ve Türk Ceza Kanunu 125/3 maddeleri uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

