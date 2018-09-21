Milli Savunma Bakanlığı'ndan İdlib'teki silahsız bölgeye ilişkin açıklama

ANKARA (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı, İdlib'teki silahsız bölgeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Rus heyetiyle 19-21 Eylül 2018 tarihleri arasında Millî Savunma Bakanlığında toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda bölgenin coğrafi yapısı ve yerleşim alanlarının özellikleri de dikkate alınarak İdlib'de silahlardan arındırılacak bölgenin sınırları belirlenmiştir. Bölgenin coğrafi yapısı ve yerleşim alanlarının özellikleri de dikkate alınarak İdlib'de silahlardan arındırılacak bölgenin sınırları belirlenmiştir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durumun istikrara kavuşturulmasına ilişkin 17 Eylül 2018'de Soçi'de düzenlenen, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı toplantının ardından imzalanan mutabakat çerçevesinde uygulama esaslarını görüşmek üzere Rus heyetiyle 19-21 Eylül 2018 tarihleri arasında Millî Savunma Bakanlığında toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda bölgenin coğrafi yapısı ve yerleşim alanlarının özellikleri de dikkate alınarak İdlib'de silahlardan arındırılacak bölgenin sınırları belirlenmiştir. Faaliyetler planlandığı şekilde sürdürülmektedir."

