Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 açıklaması: Sevkiyat devam ediyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada , "Türkiye'nin ciddi bir hava ve füze tehdidi altında bulunduğunu, bu çerçevede S-400 savunma sistemi alımının tercih değil bir zorunluluk olduğunu, Patriot teklifi konusundaki değerlendirmelerinin de devam ettiğini ilettiği" belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile Cuma akşamı konuyla ilgili bir telefonda görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklama, Türkiye-ABD ilişkilerinin yeni bir sürece girdiğine işaret ediyor. Washington'ın nasıl bir yaptırım paketini devreye sokacağı merak ediliyor.

Bakanlığın açıklamasında, "uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi" olarak tanımlanan S-400 sistemine ait malzemeleri taşıyan 4. uçağın Ankara yakınlarında yer alan Mürted Hava Meydanı'na indiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı, dün Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin teslimatının başladığını resmi bir açıklamayla ilan etmesinin ardından, bugün yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Bakan Akar'ın, Türkiye'nin F-35 ve S-400 sistemlerinin olası etkileşimi konusunda NATO'nun da dahil olabileceği çalışma grubu önerisini yinlediği de kaydedildi.

'Stratejik duruşumuzda değişiklik yok'

Görüşmeye ilişkin açıklama şöyle devam ediyor:

"Bu konuda Türkiye'nin duruşunun değişmediğini, F-35 konusundaki bütün yükümlülüklerin yerine getirildiğini ifade eden Bakan Akar, S-400 alımı ile stratejik duruşumuzda değişiklik olmadığını, iki ülke arasındaki ilişkilerin zarar görmesinin ne Türkiye'nin ne ABD'nin ne de NATO'nun çıkarlarına hizmet edeceğini vurguladı."

Açıklamada, Suriye'de güvenli bölge oluşturulması konusunda gelecek hafta bir ABD heyetinin acilen Ankara'ya gönderilmesi konusunda mutabakata varıldığı da belirtildi.

Kongre üyelerinden tepki: Erdoğan yanlış seçim yaptı

Beyaz Saray Yönetimi'nden konuyla ilgili bir açıklama gelmezken, bazı Kongre üyleri Washington'a Türkiye'ye F-35 satışının sonlandırılması ve Rusya ile yapılan anlaşmada rol oynayan kişilere yaptırım uygulanması çağrısını yineledi.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi en üst düzey Demokrat ve Cumhuriyetçi üyeleri Eliot Engel ve Michael McFaul, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok açık bir tercih istendi. Maalesef, yanlış şeyi seçti" açıklamasında bulundular.