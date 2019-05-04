Milli Savunma Bakanlığından Suriye’de yaralanan askerler hakkında açıklama

Milli Savunma Bakanlığından, Suriye’de rejim bölgesinden yapıldığı tahmin edilen havan saldırısında 2 askerin hafif şekilde yaralandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, “Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinin güneyinde yer alan bir Gözlem Noktamıza rejim bölgesinden yapıldığı değerlendirilen havan atışlarının isabet etmesi sonucunda 2 kahraman silah arkadaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Türkiye’ye tahliye edilerek tedavilerine başlanan yaralılarımıza acil şifalar dileriz” denildi.



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