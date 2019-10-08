Milli Savunma Bakanlığından Türk askerlerinin eğitimiyle ilgili görüntü paylaşıldı

Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131 T\u00fcrk askerlerinin e\u011fitimi ile ilgili g\u00f6r\u00fcnt\u00fc payla\u015ft\u0131.\nBakanl\u0131\u011f\u0131n sosyal medya hesab\u0131ndan \u2018Engel Tan\u0131maz A\u015far\u0131z!\u2019 slogan\u0131yla T\u00fcrk askerinin e\u011fitiminden g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler payla\u015f\u0131ld\u0131.Bodrum'da caddeler g\u00f6le d\u00f6nd\u00fc, ekipler teyakkuza ge\u00e7tiMSB'den 'Engel tan\u0131maz a\u015far\u0131z' payla\u015f\u0131m\u0131\u00d6\u011frenciler, jandarman\u0131n e\u011fitimi ile \u2019Trafik Dedektifleri\u2019 oldu
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