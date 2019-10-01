HABER

Milli Savunma Balanı Akar: “Harekata hazırız, bu işin şakası yok”

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.10.2019 20:39 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ”Harekata hazırız.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ”Harekata hazırız. Bu işin şakası yok” dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM açılış resepsiyonunda konuştu. Bakan Akar, güvenli bölge konusunda, “Güvenli bölge süreci istediğimi gibi gitmiyor. Ağır silahların çıkarılması, teröristlerin bölgeden çıkması gibi konularda istediğimiz gelişmeler yok. Ama Amerika ile görüşmeler devam ediyor. Son tarih söz konusu değil, kendi içinde ilerleyen bir süreç. Harekata hazırız, bu işin şakası yok. TSK moral, motivasyonu yerinde. Müttefiklik ruhuna uygun davranılmasını bekliyoruz. İşin sonuçlanması lazım” dedi.
Düşürülen İHA’ya ilişkin olarak Bakan Akar, “Hava kuvvetleri hava sahamızı güçlü ve kapsamlı şekilde koruyor” ifadelerin kullandı.

Kemer'in gizemli dünyası sualtıseverlerin uğrak noktası Kemer'in gizemli dünyası sualtıseverlerin uğrak noktası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' açıklaması
Bakan Soylu: Bugünden itibaren kış operasyonlarımıza başlıyoruz (2)Bakan Soylu: Bugünden itibaren kış operasyonlarımıza başlıyoruz (2)

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Türkiye'ye borcu 350 milyon euro

Türkiye'ye borcu 350 milyon euro

Trafikte 200 bin polis yaya nöbeti tutacak

Trafikte 200 bin polis yaya nöbeti tutacak

AK Partili Naci Bostancı'dan kabine ve sistem mesajı

AK Partili Naci Bostancı'dan kabine ve sistem mesajı

Özel halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Özel halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu'ndan İSKİ Genel Müdürlüğü'ne atama

İmamoğlu'ndan İSKİ Genel Müdürlüğü'ne atama

Diğer Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' açıklaması

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon mesajı: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Bir gece ansızın gelebiliriz

Meclis açılışında dikkat çeken anlar! CHP'li vekiller ayağa kalkmadı

Meclis açılışında dikkat çeken anlar!

Meclis'te yeni yasama yılı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Meclis'te yeni yasama yılı! Erdoğan'dan açıklamalar

AK Partili Naci Bostancı'dan kabine ve sistem mesajı

AK Partili Naci Bostancı'dan kabine ve sistem mesajı

İYİ Parti'den istifa edenlerden açıklama: Kırgınız

Partiden neden istifa ettiklerini böyle açıkladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.