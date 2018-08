Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Mezuniyet Töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ordumuzu, FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin tasallutundan kurtarmakla kalmayacak, yerli ve milli vasfını güçlendireceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Mezuniyet Töreninde yaptığı konuşmada, dünyanın dört bir yanında görev yapan Mehmetçik'in, diğer ülkelerin askerlerinden farklı olarak öncelikle bölge halkının gönlünü kazandığını belirtti.

Mehmetçik'in, gittiği yerlerde halk tarafından sevildiğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bizim her bir insanımız gibi her askerimizin de mayasında bu anlayış var. Türk Silahlı Kuvvetlerimizi subayından erine kadar tüm askerleriyle içlerinden çıktığı milletimizin hasletlerine uygun şekilde güçlendirmeye devam edeceğiz. Ordumuzu, FETÖ ve PKK başta olmak üzere ülkemizin ve milletimizin düşmanı terör örgütlerinin tasallutundan kurtarmakla kalmayacak, her yönüyle yerli ve milli vasfını güçlendireceğiz. Bu konuda Milli Savunma Üniversitemize ve komuta kadememize güveniyoruz."