Milli Savunma Üniversitesi için bakanlıktan kamu spotu

ANKARA, (DHA) M\u0130LL\u0130 Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131'nca Milli Savunma \u00dcniversitesi'ne \u00f6\u011frenci al\u0131m\u0131 i\u00e7in haz\u0131rlanan Radyo ve Televizyon \u00dcst Kurulu (RT\u00dcK) onayl\u0131 tan\u0131t\u0131m filmi yay\u0131nland\u0131.PARTNERHer ne yap\u0131yorsan\u0131z hemen b\u0131rak\u0131n ve bu tweetleri okuyun!\u0130cra yoluyla babas\u0131na g\u00f6t\u00fcr\u00fclmek istenen 11 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ocuk intihara kalk\u0131\u015ft\u0131Enerji Bakan\u0131 D\u00f6nmez \u0130stanbul'da karne ve dergi da\u011f\u0131tt\u0131
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