Milli Savunma Üniversitesi sınavına gireceklere polis yardımı!

Öğrenciler 135 dakika sürecek olan sınava önceden belirlenen okullarda dersliklere alındı. Saat 10.15'te başlayan sınavda, kapılar 10.00'da kapatıldı. Okul önlerinde ise polis ekipleri öğrencilerin üzerini arayarak kimlik kontrolü yaptı. Güvenlik kontrolü sırasında plastik su şişelerindeki etiketler alındı. Adayların üzerindeki metal toka, yüzük, kolye ve kemerler de çıkartıldı. Ayrıca sınava girenlere maske ve dezenfektan kullanmaları konusunda uyarılar yapıldı.

POLİS ARACIYLA YETİŞTİRDİLER

Kimliklerini evde unutan adayların yardımına ise polis ekipleri yetişti. Kimliklerini kaybeden ya da üzerinde fotoğraf olmayan adaylar İl Nüfus Müdürlüğü'nde geçici kimlik çıkarttı. Daha sonra sınava yetişemeyeceklerini anlayan adaylar polis ekiplerinden yardım istedi. 10 aday, polis araçlarıyla sınavlara girecekleri okullara yetiştirildi. Adaylar sınavda ter dökerken, yakınları da dışarıda başarıları için dua etti.

İHA

