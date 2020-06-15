Milli Savunma Üniversitesi sınavında rahatsızlanan öğrencinin koronavirüs testi pozitif çıktı!

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’nde dün Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren bir öğrenci, sınav sırasında rahatsızlandı. Başını sıranın üstüne koyan öğrenci, öğretmenler tarafından boş bir salona alındı. KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI Burada sınavına devam eden öğrencinin ateşi olduğu belirlenirken, sağlık ekiplerine haber verildi. Sınavın ardından hastaneye kaldırılan öğrencinin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

İl Sağlık Müdürlüğü, öğrencinin sınava girdiği salonda bulunan diğer 15 öğrenci ve öğrenci ile temas eden öğretmene ulaştı.

Ailelerden, çocuklarını evlerinde 14 gün boyunca izolasyona almaları istendi.