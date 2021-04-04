Milli Savunma Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapıyor | MSÜ 200 sözleşmeli personel alımı şartları

Adaylar, " https://personeltemin.msb.gov.tr " sitesine girerek e-Devlet şifresi ile başvuru ekranını açtıktan sonra başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip, tüm aşamaları tamamladıktan sonra "Tercih Yap" ekranına yönlendirilecek. Buradan ilgili alım tıklanarak tercih yapılabilecek.

1 Nisan'da başlayan başvurular, 21 Nisan'a kadar Personel Temin Dairesi Başkanlığının internet sitesi üzerinden online olarak yapılacak.

Milli Savunma Üniversitesi farklı alanlarda istihdam edilmek üzere 200 personel alımı yapıcağını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Dairesi Başkanlığının internet sitesinde yer alan başvuru kılavuzuna göre, adaylarda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca geçen yıl yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na ( KPSS ) katılmış ve puan almış olma şartı aranacak.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların, sınav tarihi ve yeri, Personel Temin Dairesi Başkanlığının internet sitesinden ilan edilecek.

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarında ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru da yer alacak. Adayların elektronik posta adreslerine ve cep telefonlarına kısa mesaj ile bilgilendirme gönderilecek.

MSÜ PERSONEL BAŞVURU SAYFASI

MSÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru kılavuzunda bulunan şartları taşıyan tüm adaylar, ilgili KPSS puan türü esas alınarak en yüksek puandan başlanıp en düşüğe doğru sıralanacak, sözlü sınava atama yapılacak kadro sayısının en fazla 10 katına kadar aday çağrılacak. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacak.

Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Yalova'da; destek personeli, diyetisyen, tekniker, teknisyen unvanıyla hizmetli, aşçı, berber, garson, şoför, terzi/ütücü, kaloriferci, boya/badana, elektrik, çevre, gıda harita ve kadastro, fotoğraf ve kameraman, matbaa, makine, inşaat, iklimlendirme, marangoz, metal işleri ile sıhhi tesisat branşında 200 sözleşmeli personel alınacak.